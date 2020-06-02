Названа дата, когда в Омской области возможны ночные заморозки

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:45:39+03:00

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Аномально жаркий май, побивший сразу несколько температурных рекордов, сменился прохладным июнем. При этом синоптики обещают, что обильных дождей в ближайшие дни не предвидится. Но вот садоводам стоит позаботиться заранее о том, что они уже посадили.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ночные часы с 3 по 6 июня по Омской области местами ожидается опасное явление: заморозки от -1 до -6 градусов.

Заморозки опасны для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU