2020-06-02T09:45:39+03:00
Общество

Названа дата, когда в Омской области возможны ночные заморозки

Ожидается похолодание до -6 градусов
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Аномально жаркий май, побивший сразу несколько температурных рекордов, сменился прохладным июнем. При этом синоптики обещают, что обильных дождей в ближайшие дни не предвидится. Но вот садоводам стоит позаботиться заранее о том, что они уже посадили.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ночные часы с 3 по 6 июня по Омской области местами ожидается опасное явление: заморозки от -1 до -6 градусов.

Заморозки опасны для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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