Названа дата, когда в Омской области возможны ночные заморозки
Аномально жаркий май, побивший сразу несколько температурных рекордов, сменился прохладным июнем. При этом синоптики обещают, что обильных дождей в ближайшие дни не предвидится. Но вот садоводам стоит позаботиться заранее о том, что они уже посадили.
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ночные часы с 3 по 6 июня по Омской области местами ожидается опасное явление: заморозки от -1 до -6 градусов.
Заморозки опасны для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения – 101.
ИСТОЧНИК KP.RU