Минздрав снова назвал неожиданную цифру по зараженным коронавирусом в Омской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:30:45+03:00

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В Омской области продолжается резкий спад выявленных случаев заражения коронавирусом. Если еще несколько дней назад, во время пика заболеваемости, сообщалось даже о 88 новых пациентах за сутки, то сейчас цифры втрое ниже.

Уже второй день подряд число местных жителей с подтвержденным COVID-19 не превышает 30-ти. Вот данные на 2 июня:

– Подтверждено 26 новых случаев заражения, таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией от начала пандемии составляет 1 437, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Выздоровели 515 человек – за последние сутки эта цифра увеличилась на 71. Количество летальных исходов, к счастью, не растет – их по-прежнему 20.

Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 20, Калачинский – 2, Павлоградский, Русско-Полянский, Москаленский, Тарский районы – по 1 новому пациенту.

Также известно, что под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2 705 человек. Сняты с учета – 25 787. Количество проведенных на сегодняшний день исследований растет: на сегодня в омских лабораториях проведено уже 129 169 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU