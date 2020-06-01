2020-06-01T14:40:02+03:00
Происшествия

Пьяная омичка напала с разбитой бутылкой на прохожего, который сделал ей замечание

Мужчину увезли в больницу, дебоширов в полицию
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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Неприятный инцидент произошел на остановке в районе улицы Лукашевича. Компания из двоих молодых людей и пары девушек распивала алкоголь, потом между ними завязалась потасовки. К дебоширам подошел 40-летний прохожий. Он сделал замечание и чуть не поплатился за это жизнью.

Одна из выпивавших разбила бутылку и напала с осколком на противника. В результате пострадавшего увезли в больницу с рваными ранами на правом плече и лопатке,а «веселую» компанию – для разбирательства в полицию.

– 30-летняя омичка, причинившая телесные повреждения потерпевшему, ранее судима по статье 319 УК РФ «Угроза убийством», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего, проводится дальнейшая проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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