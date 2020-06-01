СМИ: В «Авангард» переходит чемпион мира из Финляндии

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:24:25+03:00

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Состав «Авангарда» может пополниться 24-летним чемпионом мира Оливером Каски. Пока финский нападающий еще не подписал договор с омским клубом. Но, по информации издания «Спорт-Экспресс», это может произойти в ближайшие дни.

Сообщается также, что Каски выступал на ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии, победившей в полуфинале Россию (1:0) и затем выигравшей золото. В сезоне-2019/20 Каски играл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Детройта» и «Каролины». В 54 матчах он набрал 25 (13+12) очков.

ИСТОЧНИК KP.RU