Пьяный житель Омской области угнал авто соседа, чтобы повезти девушку
Инцидент произошел в селе Троицкое под Омском. 27-летний местный житель угнал соседскую машину и отправился в город, чтобы привезти оттуда свою девушку. Выяснилось, что кроме всего прочего у молодого человека даже нет водительских прав, а в момент угона он был пьян. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.
– Информация о преступлении была незамедлительно передана всем дежурным экипажам дорожно-патрульной службы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Менее чем через час госавтоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль при выезде с ул. Воровского в г. Омске. Водитель на требование полицейских остановиться не реагировал и попытался скрыться. В результате преследования он был задержан в поселке Новоомском.
Видео погони за пьяным водителем.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU