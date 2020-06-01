2020-06-01T09:06:22+03:00
Общество

Пьяный житель Омской области угнал авто соседа, чтобы повезти девушку

После этого он устроил погоню с полицейскими. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет колонии [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Инцидент произошел в селе Троицкое под Омском. 27-летний местный житель угнал соседскую машину и отправился в город, чтобы привезти оттуда свою девушку. Выяснилось, что кроме всего прочего у молодого человека даже нет водительских прав, а в момент угона он был пьян. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

– Информация о преступлении была незамедлительно передана всем дежурным экипажам дорожно-патрульной службы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Менее чем через час госавтоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль при выезде с ул. Воровского в г. Омске. Водитель на требование полицейских остановиться не реагировал и попытался скрыться. В результате преследования он был задержан в поселке Новоомском.

Видео погони за пьяным водителем.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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