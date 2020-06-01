Пьяный житель Омской области угнал авто соседа, чтобы повезти девушку

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:06:22+03:00

После этого он устроил погоню с полицейскими. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет колонии [видео]

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Инцидент произошел в селе Троицкое под Омском. 27-летний местный житель угнал соседскую машину и отправился в город, чтобы привезти оттуда свою девушку. Выяснилось, что кроме всего прочего у молодого человека даже нет водительских прав, а в момент угона он был пьян. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

– Информация о преступлении была незамедлительно передана всем дежурным экипажам дорожно-патрульной службы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Менее чем через час госавтоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль при выезде с ул. Воровского в г. Омске. Водитель на требование полицейских остановиться не реагировал и попытался скрыться. В результате преследования он был задержан в поселке Новоомском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/782371" frameborder="0"></iframe> Видео погони за пьяным водителем.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU