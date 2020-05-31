В Омской области коронавирусом заразились 69 человек
Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом опубликовал региональный оперштаб. За сутки в Омской области заразились 69 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано всего 1387 случаев. Выздоровели 433 омича. От коронавируса за последние месяцы умерли 20 сибиряков.
- География новых случаев складывается следующим образом: Омск – 58, Омский район – 3, Любинский и Калачинский – по 2, Кормиловский, Таврический, Черлакский и Седельниковский – по 1 пациенту. На домашнем карантине пребывают 3054 человека, сняты с наблюдения 24990 омичей, - рассказали в региональном минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU