В Омске при установке газового баллона сгорел деревянный дом

31 Май 2020 2020-05-31T08:16:58+03:00

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Пожар вспыхнул в деревянном многоквартирном доме на окраине Омска по улице 1-я Осенняя. Там накануне устанавливали газовый баллон. Строение вспыхнуло как спичка и сгорело за считанные минуты. Жертв удалось избежать, но четверо жильцов пострадали. Двоим детям двух и трех лет помощь оказали на месте. А 40-летний и 65-летний омич оказались в больнице. У одного из них 50% ожогов тела. Сейчас следственный комитет проводит проверку и устанавливает виновных. Разбираются силовики и в том, кто занимался установкой баллона.

- Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В сгоревшем доме располагалось четыре квартиры. Всего в помещении проживало 12 человек. Следователями проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали подробности в пресс-службе омского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU