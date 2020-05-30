Открывшиеся без разрешения магазины «Леруа Мерлен, «Оби» и «Бауцентр» закроют и оштрафуют

30 Май 2020 2020-05-30T06:38:44+03:00

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Омские власти прокомментировали внезапное открытие строительных магазинов крупных федеральных сетей. Они заработали в разгар режима самоизоляции, хотя не имели на это право. Открытие магазинов вызвало ажиотаж среди омичей и толпу на входах. Губернатор Александр Бурков заявил, что их закроют и оштрафуют.

- «Леруа Мерлен», «Оби», «Бауцентр» - будут нести наказание согласно административного кодекса. Комиссия уже выходила и составила акты. Мы будем требовать через суд закрытия их и штрафа за несоблюдения распоряжения губернатора, - сказал Александр Бурков. - Получается, что крупные московские магазины открылись, а наши местные предприниматели работать не могут.

Любопытно, но ранее омский Роспотребнадзор заявлял, что не может оштрафовать данные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU