2020-05-30T06:38:44+03:00
Общество

Открывшиеся без разрешения магазины «Леруа Мерлен, «Оби» и «Бауцентр» закроют и оштрафуют

Об этом заявил омский губернатор
Станислав МУХИН
Поделиться:
Магазины оштрафуют.Магазины оштрафуют.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Омские власти прокомментировали внезапное открытие строительных магазинов крупных федеральных сетей. Они заработали в разгар режима самоизоляции, хотя не имели на это право. Открытие магазинов вызвало ажиотаж среди омичей и толпу на входах. Губернатор Александр Бурков заявил, что их закроют и оштрафуют.

- «Леруа Мерлен», «Оби», «Бауцентр» - будут нести наказание согласно административного кодекса. Комиссия уже выходила и составила акты. Мы будем требовать через суд закрытия их и штрафа за несоблюдения распоряжения губернатора, - сказал Александр Бурков. - Получается, что крупные московские магазины открылись, а наши местные предприниматели работать не могут.

Любопытно, но ранее омский Роспотребнадзор заявлял, что не может оштрафовать данные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открывшиеся без разрешения магазины «Леруа Мерлен, «Оби» и «Бауцентр» закроют и оштрафуют
Стало известно, сколько в Омской области тяжело больных с COVID-19
Названы условия, при которых в Омске разрешено открыть торговые центры
Губернатор рассказал, когда в Омске откроют садики, рестораны и кинотеатры
Пьяная омичка села за руль «Лексуса», а ее приятель напал на остановившего их полицейского
В Омске до конца лета по ночам будут перекрывать улицу Лермонтова
В Омске объявлено штормовое предупреждение
Град и шторм: В Омске на выходных ждут резкое ухудшение погоды
«Почему массаж делаете голой?»: Появилось видео из омского салона, в котором проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции
СибАДИ лауреат Всероссийского публичного конкурса
3 правила как выбрать белье на лето
Плюсы «сельской» прописки