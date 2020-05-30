Стало известно, сколько в Омской области тяжело больных с COVID-19

30 Май 2020 2020-05-29T19:35:52+03:00

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Комментируя послабления в режиме самоизоляции, губернатор Александр Бурков в очередной раз обратился к омичам. Он довольно эмоционально прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в регионе. И напомнил: болезнь уже унесла жизни 20 человек. Еще 14 омичей подключены к аппаратам ИВЛ - за них борются врачи.

- Многие недооценивают критичность ситуации. Многие не боятся. А вирус есть. Мы видим 1 268 заболевших омичей. Мы имеем 36 тяжело заболевших людей, которые находятся в реанимации, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сказал Александр Бурков. - У нас 20 человек ушли из жизни от коронавируса. Это нужно осознать и понять.

ИСТОЧНИК KP.RU