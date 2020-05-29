2020-05-29T14:54:26+03:00
Общество

Пьяная омичка села за руль «Лексуса», а ее приятель напал на остановившего их полицейского

Дебошира смог успокоить только газовый баллончик
Анна МИКУЛА
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Агрессивного омича смог усмирить только газовый баллончик.Агрессивного омича смог усмирить только газовый баллончик.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ночь на 29 мая на улице 1-й Солнечной полицейские заметили Lexus RS-300, который кидало на дороге из стороны в сторону. Когда они остановили иномарку, их подозрения подтвердились: 37-летняя женщина, сидевшая за рулем, была пьяной. От медосвидетельствования водитель отказалась.

Когда на нее начали составлять протокол, в дело вмешался ее пассажир. Он решил защитить спутницу и не придумал ничего оригинальнее, как напасть на полицейского. Умерить его пыл смог только слезоточивый газ, которым пришлось брызнуть ему в лицо.

– В отношении женщины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

А пассажиру «лексуса» за нападение на полицейского грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пьяная омичка села за руль «Лексуса», а ее приятель напал на остановившего их полицейского
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