2020-05-29T14:35:11+03:00
Общество

В Омске до конца лета по ночам будут перекрывать улицу Лермонтова

Там будут ремонтировать трамвайные пути
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Этим летом в Омске будут ремонтировать трамвайные пути, расположенные в районе Театральной площади. В связи в этим там будут перекрывать по ночам движение.

По улице Лермонтова на участке дороги между улицами Куйбышева и Маршала Жукова с 20.00 до 6.00 в период с 15 июня по 31 августа.

Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, предупреждает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяная омичка села за руль «Лексуса», а ее приятель напал на остановившего их полицейского
В Омске до конца лета по ночам будут перекрывать улицу Лермонтова
В Омске объявлено штормовое предупреждение
Град и шторм: В Омске на выходных ждут резкое ухудшение погоды
«Почему массаж делаете голой?»: Появилось видео из омского салона, в котором проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции
СибАДИ лауреат Всероссийского публичного конкурса
3 правила как выбрать белье на лето
Плюсы «сельской» прописки
Мать и отца жестоко избитой 3-летней омички лишат родительских прав
Призвание сильных и мужественных…
«Люди озверели просто!»: Кассиры магазинов жалуются на омичей, отказывающихся надевать маски
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Омский вуз в формате виртуальной реальности
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Омских проституток оштрафовали за отсутствие масок и нарушение самоизоляции
На тепловых сетях в Советском округе пройдут гидравлические испытания
Фабрика «Алладин» - выбираем интерьер, с заботой о владельце.
Юные кондитеры, домохозяйки и борьба за миллион рублей: новый сезон проекта «Кондитер» с Ренатом Агзамовым
Дарья Каширина: «В «Грозе» удалось создать образ России прошлого и настоящего»
Названа новая дата, когда примут решение о режиме самоизоляции в Омске после 3 июня
Пьяный омич на иномарке влетел на парковку и протаранил эвакуатор
Под Омском на девочку напала стая бродячих собак
Мобильный водоканал в вашем смартфоне
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где самые опасные районы
Во дворе омской многоэтажки машина сбила мальчика на велосипеде
Стало известно, сколько омичей заразились коронавирусом за сутки
Мэр Омска просит жителей принять участие в обсуждении генплана города