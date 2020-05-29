В Омске до конца лета по ночам будут перекрывать улицу Лермонтова

29 Май 2020 2020-05-29T14:35:11+03:00

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Этим летом в Омске будут ремонтировать трамвайные пути, расположенные в районе Театральной площади. В связи в этим там будут перекрывать по ночам движение.

По улице Лермонтова на участке дороги между улицами Куйбышева и Маршала Жукова с 20.00 до 6.00 в период с 15 июня по 31 августа.

Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, предупреждает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU