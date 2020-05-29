В Омске до конца лета по ночам будут перекрывать улицу Лермонтова
Этим летом в Омске будут ремонтировать трамвайные пути, расположенные в районе Театральной площади. В связи в этим там будут перекрывать по ночам движение.
По улице Лермонтова на участке дороги между улицами Куйбышева и Маршала Жукова с 20.00 до 6.00 в период с 15 июня по 31 августа.
Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, предупреждает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»