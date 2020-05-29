В Омске объявлено штормовое предупреждение

29 Май 2020 2020-05-29T14:25:41+03:00

Ожидается ветер, который будет дуть порывами до 22 м/с

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В Омской области снова портится погода. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ненастье ожидается уже в ближайшее время.

Во второй половине дня 29 мая местами по Омской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Возможны сильный ветер порывами 17-22 м/с, град.

При возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по телефонам: 101, 25-83-26, 44-91-00. 78-78-78

ИСТОЧНИК KP.RU