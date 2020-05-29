Град и шторм: В Омске на выходных ждут резкое ухудшение погоды

29 Май 2020 2020-05-29T12:55:09+03:00

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В Омской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное МЧС. 30 и 31 мая будет погода, близкая к штормовой. Поднимется сильный шквалистый ветер, будет пасмурно. Ожидаются дожди различной интенсивности, не исключен и град. Температура днем в выходные составит +23...+25 градусов.

– Во второй половине дня 29 мая местами по Омской области ожидаются дожди, грозы, ветер порывами до 17–22 м/с, возможен град, – сообщает МЧС.

Спасатели сообщают омичам о штормовом предупреждении и просят быть остородными на улице. Сохранится ветреная погода до начала рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU