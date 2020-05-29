«Почему массаж делаете голой?»: Появилось видео из омского салона, в котором проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T12:35:23+03:00

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Сразу двумя протоколами о штрафе закончилась рабочая смена для одной из девушек по вызову в Омске. Работала она с клиентами под видом массажного салона на улице Конева. Но туда наведались сотрудники полиции. В итоге 28-летнюю проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции, а также за занятие проституцией. Ей грозят крупные штрафы.

Тем временем, омская полиция опубликовала видео задержания девушки. На кадрах видно, как силовики застают врасплох голую девушку. Она прикрывается простынями и старается спешно ретироваться.

- Почему вы делаете массаж в обнаженном виде? - спрашивает полициейски.

Девушка упорно молчит и отводит взгляд.

- Чем вы тут занимаетесь?

- Массаж делаю, - выдает, наконец, омичка.

Правда, полицейские в эту версию не поверили и составили на девушку протоколы.

Полиция в Омске накрыла массажный салон с проститутками.

ИСТОЧНИК KP.RU