«Почему массаж делаете голой?»: Появилось видео из омского салона, в котором проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции
Сразу двумя протоколами о штрафе закончилась рабочая смена для одной из девушек по вызову в Омске. Работала она с клиентами под видом массажного салона на улице Конева. Но туда наведались сотрудники полиции. В итоге 28-летнюю проститутку оштрафовали за нарушение самоизоляции, а также за занятие проституцией. Ей грозят крупные штрафы.
Тем временем, омская полиция опубликовала видео задержания девушки. На кадрах видно, как силовики застают врасплох голую девушку. Она прикрывается простынями и старается спешно ретироваться.
- Почему вы делаете массаж в обнаженном виде? - спрашивает полициейски.
Девушка упорно молчит и отводит взгляд.
- Чем вы тут занимаетесь?
- Массаж делаю, - выдает, наконец, омичка.
Правда, полицейские в эту версию не поверили и составили на девушку протоколы.
Полиция в Омске накрыла массажный салон с проститутками.
ИСТОЧНИК KP.RU