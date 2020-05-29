«Люди озверели просто!»: Кассиры магазинов жалуются на омичей, отказывающихся надевать маски

29 Май 2020 2020-05-29T11:42:28+03:00

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Из-за пандемии коронавируса в Омской области действует режим полной готовности. Местные жители обязаны появляться в общественных местах в защитных масках и резиновых перчатках. Без таких средств защиты теперь нельзя зайти в большинство работающих магазинов. Разозленные всей этой ситуацией покупатели выплескивают негатив на тех, кто даже не придумывал эти правила:

– Работаю в супермаркете, – рассказывает подписчица паблика «[В] Омске». – Так как магазинам запрещено обслуживать покупателей без масок, люди озверели просто! Нас руководство обязало. Бедные кассиры, они за вчера столько негатива услышали в свою сторону, столько матов и оскорбления! Но мы-то тут причем? Почему на нас вся эта злость выплескивается? Конечно, мы не можем, к сожалению, ответить так же, как они с нами разговаривают! Уважайте, пожалуйста, друг друга!

Добавим, в некоторых сетевых магазинах даже попытались выйти из положения, изготовив бесплатные маски из салфеток с прорезями для ушей. Однако покупатели часто начинают пререкаться и отказываются надевать такие импровизированные средства защиты.

Тем временем в недавнем губернатор Александр Бурков в недавнем обращении к омичам не исключил, что масочный режим в регионе может продлиться до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU