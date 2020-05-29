2020-05-29T10:23:59+03:00
Общество

Омских проституток оштрафовали за отсутствие масок и нарушение самоизоляции

Полиция накрыла массажный салон
Станислав МУХИН
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На девушек составили протоколы.На девушек составили протоколы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Отдохнуть душой и телом мог любой омич в массажном салоне по улице Конева. Там под вывеской массажа девушки оказывали совсем другие услуги. Под видом клиента салон посетил один из сотрудников, чтобы взять девушек и владельцев заведения с поличным. Когда все условия были обговорены, силовики раскрыли карты.

- Сотрудники полиции также обнаружили в помещении салона характерные предметы и прайс-лист сексуальных услуг, которые оказывались под видом эротического массажа.

В отношении 28-летней омички составлен административный протокол за «Занятие проституцией», - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Кроме того, девушек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и санитарно-эпидемиологических требований. Видимо, злую шутку с ними сыграло отсутствие масок. С 1 мая в регионе действует масочный режим. Полицейские устанавливают организаторов запрещенного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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