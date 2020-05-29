2020-05-29T09:11:33+03:00
Общество

Названа новая дата, когда примут решение о режиме самоизоляции в Омске после 3 июня

Сегодня пройдет заседание оперштаба
Станислав МУХИН
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Режим самоизоляции в Омской области действует как минимум до 3 июня. Принять решение о дальнейших мера регионального правительства планировалось в понедельник, 1 июня. Однако неожиданно заседание оперштаба, где будет обсуждаться решение, неожиданно перенесли на сегодня - 29 мая. Оно пройдет в 17.00.

На заседании планируется обсудить три важных вопроса: продлять самоизоляцию после 3 июня или нет, какие организации еще допустить к работе и разрешить ли в Омске запуск дежурных групп в детсадах. Напомним, против этого категорические выступает главный санитарный врач региона Александр Крига.

На днях министр омского образования сообщила, что ее ведомство будет просить открыть дежурные группы в садиках.

Добавим, что в большинстве регионов с 1 июня начинают действовать послабления в режиме самоизоляции. Однако в соседней Новосибирской области ее продлили до конца июня. Ранее губернатор Александр Бурков заявлял, что Омская область достигла плато по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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