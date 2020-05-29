Под Омском на девочку напала стая бродячих собак

29 Май 2020 2020-05-29T08:06:35+03:00

Следственный комитет сейчас выясняет, почему агрессивных животных так и не отловили

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Об инциденте, случившемся под Омском рассказали в новостях на федеральном канале. На маленькую жительницу Горячего ключа напала стая бродячих собак.

А до этого инцидента люди уже неоднократно обращались в Дружинскую администрацию, к которой относится их поселок, с просьбой отловить агрессивных животных. Однако до несчастного случая ситуация так не не изменилась.

В ходе проверки следователи выяснят причины бездействия администрации, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ (халатность). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU