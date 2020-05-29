Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где самые опасные районы

29 Май 2020 2020-05-29T07:39:34+03:00

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Появились свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Омской области. За последние сутки заразились 42 человека. Всего в регионе подтверждено 1 269 случаев COVID-19, 20 омичей с начала эпидемии умерли от коронавируса. На днях губернатор Александр Бурков заявил, что Омская область вышла на плато.

Чаще всего случаи коронавируса выявляют в Омске. Но есть и другие муниципальные районы, где обстановка с COVID-19 напряженная. О географии распространения коронавируса рассказали в оперштабе.

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 32, Омский и Калачинский – по 2, Черлакский, Марьяновский, Русско-Полянский, Москаленский, Тарский, Азовский районы – по 1 новому пациенту, - сообщили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU