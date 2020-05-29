2020-05-29T07:37:12+03:00
Происшествия

Во дворе омской многоэтажки машина сбила мальчика на велосипеде

Ребенка с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Обстоятельства ДТП устанавливают в полиции.Обстоятельства ДТП устанавливают в полиции.Фото: Сергей ГАПОН
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Инцидент произошел вечером в четверг, 28 мая, в городке Нефтяников. Во дворе дома на улице Химиков 62-летний водитель, ехавший на «Тойоте Королле», не заметил на дороге 8-летнего ребенка на велосипеде и сбил его.

Пострадавшего мальчика с травмами увезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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