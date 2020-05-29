Стало известно, сколько омичей заразились коронавирусом за сутки

29 Май 2020 2020-05-29T07:02:12+03:00

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова давно предупреждала, что вирус очень опасен. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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Свежие данные о больных коронавирусом опубликовал региональный оперштаб. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 42 человек. Новых летальных случаев не было. От COVID-19 с начала эпидемии по-прежнему умерли 20 омичей. Всего выздоровели 357 человек. Сейчас на карантине дома находится 3 333 человека. Проведено 117 805 исследований.

- Территориально новые случаи COVID-19 распределились так: Омск – 32, Омский и Калачинский – по 2, Черлакский, Марьяновский, Русско-Полянский, Москаленский, Тарский, Азовский районы – по 1 новому пациенту, - рассказали в омском оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU