2020-05-28T14:44:26+03:00
Общество

В Омске лихач на папиной машине нагонял на 53 штрафа за два месяца

Он должен заплатить почти 28 тысяч рублей
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Неисправимого лихача остановили сотрудники ГИБДД около Музыкального театра. Неприметная "Лада Приора" уже давно собирала штрафы на всех камерах в Омске. С 28 марта за машиной числилось 53 штрафа. Водитель нагонял в общей сложности на 27 800 рублей.

Оказалось, что нарушителем был 22-летний омич. Автомобиль принадлежит его отцу, но пользуется он. На месте сотрудники ГИБДД вручили ему все 53 протокола об административных правонарушениях. Сам юный гонщик признался, что догадывался о штрафах. Но не думал, что их так много.

- При проверке по учетным базам установлено, что с 28 марта по 27 мая текущего года водитель данного автомобиля допустил 53 нарушения скоростного режима, все они зафиксированы камерами фото- и видеофиксации, - рассказали в омской полиции.

53 административных протокола за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Омска просит жителей принять участие в обсуждении генплана города
Мэр Омска просит жителей принять участие в обсуждении генплана города
В Омске лихач на папиной машине нагонял на 53 штрафа за два месяца
Анна Котова-Дерябина: «Позвольте себе немного полениться»
Аршавин станет героем специального выпуска программы «Открытый показ»
Росводоканал Омск»обновил коммуникации под Иртышом
Омичей снова предупреждают об ухудшении погоды
В Омске будут судить вахтовиков, устроивших бунт в госпитале и требовавших отпустить их по домам
Свой дом на курорте
Омичи появились на WildBerries
В Омске при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина
В Омске иномарка перевернулась на крышу, залетев на тротуар
На окраине Омска неизвестные выкинули в мусорку труп собаки со связанными ногами
Призвание сильных и мужественных…
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Депутаты горсовета на публичных слушаниях внесли ряд пожеланий к исполнению бюджета на 2020 год
Как поступить в ВУЗ в 2020 году?
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Депутаты горсовета рассмотрели на публичных слушаниях бюджет Омска за 2019 год
«Это абсурд!»: Министр Дернова ответила на слух о дистанционном образовании в омских школах с 1 сентября
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Приоритет стратегии успеха - фабрика «Алладин» гарантирует индивидуальный подход!