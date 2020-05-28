В Омске лихач на папиной машине нагонял на 53 штрафа за два месяца

28 Май 2020 2020-05-28T14:44:26+03:00

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Неисправимого лихача остановили сотрудники ГИБДД около Музыкального театра. Неприметная "Лада Приора" уже давно собирала штрафы на всех камерах в Омске. С 28 марта за машиной числилось 53 штрафа. Водитель нагонял в общей сложности на 27 800 рублей.

Оказалось, что нарушителем был 22-летний омич. Автомобиль принадлежит его отцу, но пользуется он. На месте сотрудники ГИБДД вручили ему все 53 протокола об административных правонарушениях. Сам юный гонщик признался, что догадывался о штрафах. Но не думал, что их так много.

- При проверке по учетным базам установлено, что с 28 марта по 27 мая текущего года водитель данного автомобиля допустил 53 нарушения скоростного режима, все они зафиксированы камерами фото- и видеофиксации, - рассказали в омской полиции.

53 административных протокола за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU