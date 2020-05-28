2020-05-28T12:01:40+03:00
Общество

Омичей снова предупреждают об ухудшении погоды

Ожидаются грозы и сильный ветер
Анна МИКУЛА
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Фото: МЧС ОмскФото: МЧС Омск
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В Омской области снова ожидается ненастная погода. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что завтра, 29 мая, по области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах порывы ветра будут достигать от 15 до 20 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей региона соблюдать осторожность на улице.

При сильном ветре следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и слабозакрепленными конструкциями. Также просят быть внимательнее на дорогах – как водителей, так и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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