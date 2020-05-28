В Омске будут судить вахтовиков, устроивших бунт в госпитале и требовавших отпустить их по домам

28 Май 2020 2020-05-28T11:41:02+03:00

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Напомним, в конце апреля-начале мая в Омск привезли более 1,5 тысячи вахтовиков из Якутии. На Чаяндинском месторождении произошла вспышка коронавируса, рабочие массово заразились за короткий срок. Чтобы спасти людей, было принято решение эвакуировать их из этого опасного места. В том числе принять у себя зараженных согласилась и Омская область.

Тех, кто чувствовал себя хорошо и при этом оказался с отрицательным тестом на COVID-10, поместили с санатории. Нефтяников, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, отправили в больницы. Но были и люди со всеми признаками ОРВИ, у кого первые тесты показали отрицательный результат. До проведения повторного теста, который необходимо сделать через 10 дней, их поместили на лечение в госпиталь ветеранов войн.

Но вахтовикам не понравились там условия, и они потребовали отпустить их домой. Потом и вовсе устроили бунт, проврались на улицу и сбежали из карантина. Из-за того, что они подвергли угрозе здоровье окружающих и могли разнести заразу по городу, их будут судить.

– Данные граждане были обязаны в соответствии с выданными им постановлениями Главного государственного санитарного врача по Омской области в течение 14 дней находится в режиме изоляции на обсервационной базе, однако как следует из поступивших в суд протоколов об административном правонарушении, покинули базу до истечения указанного срока и были задержаны сотрудниками полиции, – сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Сообщается также, что сбежавшим из карантина грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU