2020-05-28T11:21:56+03:00
Общество

В Омске при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина

Родные Юрия Кутенкова надеются найти его живым
Анна МИКУЛА
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Фото: «ДоброСпас-Омск»Фото: «ДоброСпас-Омск»
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28-летний Юрий Кутенков пропал 23 мая в поселке Горячий ключ. По предварительным данным, мужчина, который работает строителем, вечером после смены пошел купаться на Иртыш. После этого он просто исчез. Бывшие с ним коллеги пока не могут толком рассказать, что произошло. Один из них предположил, что Юрия унесло сильным течением и он мог утонуть.

Но эту версию категорически отвергает супруга пропавшего.

– Вопросов много. Для меня до сих пор остается загадкой, с кем и куда он пошел? – пишет Наталья Кутенкова. – С ним была целая бригада из 14 человек, а видел только один, который пытается прятаться, еще и врать. Остальные, вообще, сто раз поменяли показания за один день. Из-за их лживых показаний, в следственном комитете теперь говорят, что муж утонул. Не хотят вести дальше следствие. Но, когда я осматривала его вещи в пакете, они были все в песке, глине и грязные – как будто его валяли и потом утопили.

Семья, несмотря ни на что, продолжает надеяться, что Юрий вернется домой живым. К его поискам уже подключились волонтеры «ДоброСпас-Омск».

Приметы пропавшего: рост 186 см, глаза голубые, волосы темно-русые.

Если вам известно что-либо о местонахождении Юрия Кутенкова или готовы участвовать в его поисках, позвоните по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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