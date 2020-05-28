В Омске иномарка перевернулась на крышу, залетев на тротуар

28 Май 2020 2020-05-28T10:45:59+03:00

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Неприятный инцидент, по счастью, закончившийся без серьезных последствий для окружающих, произошел в Амурском поселке недалеко от остановки «Заря». Водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, машину занесло с дороги на тротуар, где она перевернулась на крышу.

ДТП случилось прямо перед входом в сетевой супермаркет, который иномарка практически протаранила. По пути она зацепила и смяла устройство для парковки велосипедов перед торговой точкой.

Фото: «Инцидент Омск»

Снимки происшествия выложили в паблик «Инцидент Омск». Одни подписчики предположили: водитель огорчился, что его не обслужили в магазине без необходимой сейчас маски. Другие шутят, что машину кто-то просто выкинул с балкона дома, под которым она «припарковалась».

О состоянии водителя, сидевшего в перевернувшемся авто, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU