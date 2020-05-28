На окраине Омска неизвестные выкинули в мусорку труп собаки со связанными ногами

28 Май 2020 2020-05-28T10:21:33+03:00

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Инцидент произошел на окраине города. Жители домов на улице Коммунальной в городке Нефтяников утром 28 мая сделали страшную находку.

– У мусорных контейнеров лежит тело собаки со связанными задними лапками, передние вытянуты как будто ее подвешивали, – рассказывает в соцсетях автор жуткого фото. – Собака явно умерла не своей смертью! Что за живодеры это сделали? И подкинули к контейнеру... Просто какое-то зверство.

Из-за чего именно умерла собака – от рук садиста или же ее просто усыпили из-за старости или болезни – пока не известно. Однако, судя по тому, что животное выглядит как бродячее, скорее всего, его просто убили, надеясь, что это останется безнаказанным.

Если живодера все-таки найдут, ему грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU