«Это абсурд!»: Министр Дернова ответила на слух о дистанционном образовании в омских школах с 1 сентября

28 Май 2020 2020-05-28T08:46:52+03:00

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С конца марта омские ученики не посещают школы. Все дети переведены на дистанционное обучение. К нему множество вопросов как у родителей, так и у самих педагогов. Тяжело всем участникам процесса.

Тем временем, на фоне роста числа заболевших в Омской области появились слухи о том, что новый учебный год 1 сентября школьники начнут снова на дистанционной платформе. Домыслы омичей прокомментировала министр образования региона Татьяна Дернова.

- Никто этого не хочет. Ни дети, ни взрослые, ни семьи, ни педагоги. Точно столько же обращений, сколько от семей, было от педагогов, которые говорили: "Пустите нас к нашим детям, мы так соскучились", - сказала в эфире "Радио России" министр. - Стало ясно, что отношения между учителями и детьми – очень значимая часть жизни детей. Многие даже не думали, что дети так любят школу, так любят педагогов. Нет мысли перевести образование в дистанционный режим. Это абсурд!

ИСТОЧНИК KP.RU