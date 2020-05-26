Омичи пожаловались на упавшее дерево, которое никто не хочет убирать
Местные жители рассказывают, что оно поломалось под тяжестью собственной кроны
Фото: «ЧП Омск»
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Накануне в Омске объявляли штормовое предупреждение. К сожалению, прогноз синоптиков оправдался и сильными порывами ветра снова поломало деревья.
Об одном таком случае в Кировском округе рассказал подписчик паблика «ЧП Омск»:
– По адресу: улица Олимпийская, д. 7 дерево упало под массой зелени и высоты выше пятиэтажного дома. На обращения УК и жилищная инспекция не реагируют. Деревья ближе пяти метров растут у дома высотой выше самого дома, нарушая все нормы озеленения. Небольшие повреждения получили два автомобиля, – пожаловался автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU