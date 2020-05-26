2020-05-26T14:57:00+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко выступил против вакцины от коронавируса

Спортсмен считает, что от такой прививки может быть больше вреда, чем пользы
Анна МИКУЛА
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Александр Шлеменко сообщил, что не готов ставить прививку от коронавируса.Александр Шлеменко сообщил, что не готов ставить прививку от коронавируса.Фото: Личный архив
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Боец ММА Александр Шлеменко, известный и своей общественной деятельностью, поделился соображениями по поводу вакцины от коронавируса, которую планируют запустить в производство в конце этого года. В программе «Национальные интересы» на YouTube-канале Vsevolod он рассказал, готов ли поставить такую прививку.

– Делать это не собираюсь и не буду. Создать вакцину несложно. Самое главное – ее протестировать. На это нужно очень много времени. Сейчас я вижу, что люди зацепились и хотят внушить всем, что нам нужна «спасительная вакцина», – пояснил свою позицию Шлеменко. – За весь период пандемии из моих знакомых не заболел никто. Я всегда для себя и своих детей выбирал главное оружие – сильный иммунитет. И мы делаем все для того, чтобы его укреплять, стараемся питаться правильно, заниматься спортом, физической культурой, не употреблять алкоголь. И иммунитет нас защитит, он наше главное оружие против любых вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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