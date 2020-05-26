2020-05-26T14:28:59+03:00
Общество

В Омске из-за роста числа пациентов с коронавирусом под них переводят еще одну больницу

Всего с начала эпидемии в Омской области от коронавируса умерли 19 человек
Станислав МУХИН
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В Омске под больных коронавирусом отвели еще одну больницу.В Омске под больных коронавирусом отвели еще одну больницу.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Омской области уже больше недели наблюдается резкий рост заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии подтверждено уже больше 1 000 случаев. За сутки в среднем диагноз covid-19 выявляют у 50-60 омичей. Ситуацию с заполняемостью больниц пациентами с коронавирусом обострили омские вахтовики, вернувшиеся из Якутии. Всего оттуда приехало более 1 000 человек.

В итоге в омском минздраве вынуждены перепрофилировать еще одну больницу под пациентов с коронавирусом.

- Ряд городских учреждений работает в безостановочном режиме: кто-то выписывается, кто-то поступает. ФМБА заполнилось за три дня. Там сейчас 53 пациента, и 17 из них в тяжелом состоянии в реанимации, - рассказала в эфире Россия-24 министр здравоохранения Ирина Солдатова. - У нас есть резерв коек в областной клинической больнице, предусмотрен целый корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией. Слледующей мы будем запускать четвертую медсанчасть — полностью 330 коек для больных.

Всего с начала эпидемии в Омской области от коронавируса умерли 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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