В главном омском парке устроят фейерверк в честь его 80-летия
После долгого сидения в четырех стенах на самоизоляции омичей ждет красочный праздник. В этом году свое 80-летие отмечает парк имени 30-летия ВЛКСМ. Солидную дату планируют отметить с соответствующим размахом.
Администрация парка запланировала кинопикники (серия фильмов об истории парка), театрализованные представления, работу концертных, спортивных, игровых интерактивных площадок, фаер-шоу и большой праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Вообще-то парк отмечает свой день рождения 24 мая. Но из-за введенного в регионе режима полной готовности и угрозы распространения коронавируса эту дату пришлось перенести. Организаторы обещают сообщить дополнительно, когда состоится праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU