2020-05-26T14:12:07+03:00
Общество

В главном омском парке устроят фейерверк в честь его 80-летия

Масштабный праздник запланирован сразу по окончании режима самоизоляции
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
Изменить размер текста:

После долгого сидения в четырех стенах на самоизоляции омичей ждет красочный праздник. В этом году свое 80-летие отмечает парк имени 30-летия ВЛКСМ. Солидную дату планируют отметить с соответствующим размахом.

Администрация парка запланировала кинопикники (серия фильмов об истории парка), театрализованные представления, работу концертных, спортивных, игровых интерактивных площадок, фаер-шоу и большой праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Вообще-то парк отмечает свой день рождения 24 мая. Но из-за введенного в регионе режима полной готовности и угрозы распространения коронавируса эту дату пришлось перенести. Организаторы обещают сообщить дополнительно, когда состоится праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи пожаловались на упавшее дерево, которое никто не хочет убирать
На омича, который якобы пришел в Кадетский корпус с пистолетом, не стали возбуждать уголовное дело
Омский боец Шлеменко выступил против вакцины от коронавируса
В Омске из-за роста числа пациентов с коронавирусом под них переводят еще одну больницу
В главном омском парке устроят фейерверк в честь его 80-летия
В крупный медиахолдинг на конкурсной основе требуется руководитель отдела продаж
Из-за коронавируса омский автовокзал отменил сразу несколько маршрутов по области
В омском минздраве рассказали, какие симптомы у коронавируса
Выпускники Калачинского техникума жалуются: тем, кто не заплатил взносы в фонд, не выдают дипломы
Телеканал ТНТ покажет драматическую комедию «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой, Егором Корешковым, Максимом Лагашкиным и Юлией Топольницкой
«Росводоканал Омск» подключит микрорайон на улице Кирова к новому водопроводу
Как получить консультацию врача не выходя из дома и можно ли застраховаться от коронавируса
Названа причина аномального зноя в Омской области
Из-за жары в двух районах Омской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
«Вирус необычный»: Глава омского минздрава объяснила, чем еще опасен COVID-19
Названа дата, когда решат, открывать ли дежурные группы в омских садиках
Свой дом на курорте
Призвание сильных и мужественных…
Как правильно выбрать нижнее белье
За нарушения правил хранения лекарств привлекли к суду
Сотрудники еще одного омского ресторана разделись, чтобы им разрешили работать
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Омский вуз в формате виртуальной реальности