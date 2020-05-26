В главном омском парке устроят фейерверк в честь его 80-летия

26 Май 2020 2020-05-26T14:12:07+03:00

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После долгого сидения в четырех стенах на самоизоляции омичей ждет красочный праздник. В этом году свое 80-летие отмечает парк имени 30-летия ВЛКСМ. Солидную дату планируют отметить с соответствующим размахом.

Администрация парка запланировала кинопикники (серия фильмов об истории парка), театрализованные представления, работу концертных, спортивных, игровых интерактивных площадок, фаер-шоу и большой праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Вообще-то парк отмечает свой день рождения 24 мая. Но из-за введенного в регионе режима полной готовности и угрозы распространения коронавируса эту дату пришлось перенести. Организаторы обещают сообщить дополнительно, когда состоится праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU