Из-за коронавируса омский автовокзал отменил сразу несколько маршрутов по области

26 Май 2020 2020-05-26T13:35:36+03:00

Пока ограничения введены до июня

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса и увеличивающегося числа зараженных, в Омской области продолжает действовать режим самоизоляции. Накануне мы писали о сложной ситуации, в которой оказались жители Калачинского района, где произошла крупнейшая в регионе вспышка COVID-19, а одну деревню пришлось полностью закрывать на карантин.

Среди прочих мер действуют и ограничения на передвижение по территории области. Поэтому существенные изменения произошли существенные корректировки в расписании омского автовокзала.

До 1 июня отменяются рейсы № 9002 «Омск – Любинский – Омск», № 9064 «Омск – Полтавка – Омск», № 9066 «Омск – Муромцево – Поречье – Омск». Маршруты № 9044 «Омск – Русская поляна», № 9046 «Омск – Целинное», №9047 «Омск – Калинино» отменены до 3 июня.

Подробнее с информацией обо всех изменениях в расписании можно ознакомиться на официальном сайте автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU