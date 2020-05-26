В омском минздраве рассказали, какие симптомы у коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T13:24:16+03:00

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В Омской области уже больше 1 000 случаев коронавируса. В региональном минздраве сделали определенные наблюдения, как протекает болезнь. Инфекция опасна тем, что ухудшение состояния здоровья наступает очень резко. Чаще всего тяжелой формой коронавируса болеют люди глубоко пожилого возраста. Характерный признак covid-19.

- За последние 3-4 дня мы госпитализируем по 40–50 пациентов с пневмониями, которые характерны для коронавирусной инфекции. Мы сразу везем их на КТ, смотрим рентгеновские снимки и видим там пневмонию, - рассказала министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. - Пациенты находятся дома, не вызывают врачей. Чаще всего это люди среднего возраста. 3-4 дня дома, недомогание, а потом резко идет ухудшение. Это не может не тревожить. Если есть недомогание, сразу нужно вызывать врача, но 90 % жителей не обращаются за медпомощью, недооценивают ситуацию и в итоге попадают в стационар.

Добавим, что от коронавируса в Омской области умерли уже 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU