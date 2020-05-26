Выпускники Калачинского техникума жалуются: тем, кто не заплатил взносы в фонд, не выдают дипломы

26 Май 2020 2020-05-26T13:12:37+03:00

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Первой о неприятной ситуации сообщила мама одной из выпускниц Калачинского аграрно-технического техникума. По словам женщины, ее дочь, несмотря на то, что хорошо училась, может остаться без долгожданных корочек.

– Мне позвонили, сказали, что нужно сдать деньги в фонд за все три года обучения. За все это время ни разу ни не перед кем не отчитывались, куда уходят деньги из фонда, – пожаловалась в паблике «Алло, Калачинск» местная жительница. – Я сказала, что мы не будем сдавать, так как мы все равно заканчиваем обучение и смысла в этом нет. Мне ответили, что не отдадут диплом, пока не сдадим деньги. Скажите, это законно? Дочь хорошо учится.

Женщина ищет других людей, которые оказались в такой же ситуации. В комментариях откликнулись сразу несколько человек, которые подтвердили ее слова.

– У меня ребенок защитил диплом на отлично, и ей не отдавали диплом, пока я не позвонила в прокуратуру, – рассказывает Яна Владимирова.

– Когда я училась, нам сказали: «Не заплатите фонд, будут проблемы с дипломом». Мы не поверили им всей группой, – делится своей историей Анна Новикова. – Сначала нам говорили, что в фонд надо платить по желанию. Когда никто платить не стал, начали говорить, что обязательно. И такая ситуация не у меня одной. Я получила диплом. Он лежал два года, не был нужен, потому что работала неофициально. Хотела устроится официально. Когда начала просматривать диплом, выяснилось, что там не хватает вкладыша, подтверждающего, что он действителен. Когда я обратилась в техникум, мне сказали: нужно заплатить в фонд!

– Нам не выдавали диплом, пока не сдали деньги! – подтверждает Ольга Беспалова.

«Комсомолка» пыталась дозвониться по телефонам, указанным на сайте техникума. Но из-за пандемии коронавируса учебное заведение перешло на дистанционное обучение, и нам так никто и не ответил. Наше издание готово предоставить слово и его представителям.

Также мы обратились за комментарием в областное министерство образования. Там пообещали разобраться в ситуации с предполагаемыми поборами и дать разъяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU