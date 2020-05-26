2020-05-26T11:37:53+03:00
Общество

Названа причина аномального зноя в Омской области

Май в этом году бьет практически все температурные рекорды
Анна МИКУЛА
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Понедельник, 25 мая, стал самым жарким за месяц. В Омске воздух прогрелся до +33,9 градусов. При этом он мог бы стать и наиболее знойным за всю историю наблюдений, но для преодоления 104-летнего температурного рекорда не хватило совсем немного – в 1916 году абсолютный температурный максимум составил +34,1 градуса.

Для понимания масштабов нашего региона посмотреть на разброс цифр по температуре. В самой южной части региона, Русской Поляне, воздух прогрелся до +36,6 градуса, а в самой северной, Усть-Ишиме, – только до +24,4.

– Причиной такого повышения температуры воздуха стал вынос теплого воздуха с территории Казахстана, – комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Однако 26 мая на формирование погодных условий будет оказывать влияние прохождение холодного фронта, температура воздуха понизится. Ночью 27 и 28 мая местами по Омской области ожидаются заморозки в приземном слое до -0…-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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