Из-за жары в двух районах Омской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Из-за аномально жаркой и сухой весны в регионе уже с 16 апреля введен особый противопожарный режим. А сейчас сразу в двух районах области ситуация осложнилась еще больше.
По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 27 по 31 мая в Одесском и Павлоградском районах Омской области сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости.
В связи с этим возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU