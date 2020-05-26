Из-за жары в двух районах Омской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

26 Май 2020 2020-05-26T11:21:50+03:00

Переход огня там возможен даже на населенные пункты

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Из-за аномально жаркой и сухой весны в регионе уже с 16 апреля введен особый противопожарный режим. А сейчас сразу в двух районах области ситуация осложнилась еще больше.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 27 по 31 мая в Одесском и Павлоградском районах Омской области сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости.

В связи с этим возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU