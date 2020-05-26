2020-05-26T11:09:36+03:00
Общество

«Вирус необычный»: Глава омского минздрава объяснила, чем еще опасен COVID-19

Ирина Солдатова рассказала, как ведет себя коронавирус
Станислав МУХИН
Поделиться:
По мнению Ирины Солдатовой, коронавирус с нами надолго.По мнению Ирины Солдатовой, коронавирус с нами надолго.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, чем опасен коронавирус. По ее словам, болезнь очень коварная: у пациентов она может протекать без симптомов, но встречаются и тяжелые случаи.

- Вирус необычный. Он молниеносно поражает легочную ткань. Есть простые случаи, когда человек отмечает день рождения, а через три дня находится в реанимации, - рассказала министр.

По словам Ирины Солдатовой, коронавирус останется с нами надолго. Сибирякам придется адаптироваться к инфекции. Перчатки и защитные маски станут нашей привычной жизнью.

- Мы долго будем адаптироваться к этому вирусу. Нам надо приучаться с ним жить. Носить маски, перчатки, обеззараживать пакеты. Это войдет в норму нашей жизни. Перестать ходить больными на работу. Ответственность за себя и за своих близких должна быть первостепенной. Надо еще немного потерпеть, сейчас лето, хорошая погода. Надо стараться гулять, дышать воздухом, расхаживаться, это не возбраняется, но при соблюдении дистанции, и в случае недомогания вызывать скорую помощь, - сказала Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи пожаловались на упавшее дерево, которое никто не хочет убирать
На омича, который якобы пришел в Кадетский корпус с пистолетом, не стали возбуждать уголовное дело
Омский боец Шлеменко выступил против вакцины от коронавируса
В Омске из-за роста числа пациентов с коронавирусом под них переводят еще одну больницу
В главном омском парке устроят фейерверк в честь его 80-летия
В крупный медиахолдинг на конкурсной основе требуется руководитель отдела продаж
Из-за коронавируса омский автовокзал отменил сразу несколько маршрутов по области
В омском минздраве рассказали, какие симптомы у коронавируса
Выпускники Калачинского техникума жалуются: тем, кто не заплатил взносы в фонд, не выдают дипломы
Телеканал ТНТ покажет драматическую комедию «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой, Егором Корешковым, Максимом Лагашкиным и Юлией Топольницкой
«Росводоканал Омск» подключит микрорайон на улице Кирова к новому водопроводу
Как получить консультацию врача не выходя из дома и можно ли застраховаться от коронавируса
Названа причина аномального зноя в Омской области
Из-за жары в двух районах Омской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
«Вирус необычный»: Глава омского минздрава объяснила, чем еще опасен COVID-19
Названа дата, когда решат, открывать ли дежурные группы в омских садиках
Свой дом на курорте
Призвание сильных и мужественных…
Как правильно выбрать нижнее белье
За нарушения правил хранения лекарств привлекли к суду
Сотрудники еще одного омского ресторана разделись, чтобы им разрешили работать
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
Омский вуз в формате виртуальной реальности