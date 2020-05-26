«Вирус необычный»: Глава омского минздрава объяснила, чем еще опасен COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:36+03:00

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Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, чем опасен коронавирус. По ее словам, болезнь очень коварная: у пациентов она может протекать без симптомов, но встречаются и тяжелые случаи.

- Вирус необычный. Он молниеносно поражает легочную ткань. Есть простые случаи, когда человек отмечает день рождения, а через три дня находится в реанимации, - рассказала министр.

По словам Ирины Солдатовой, коронавирус останется с нами надолго. Сибирякам придется адаптироваться к инфекции. Перчатки и защитные маски станут нашей привычной жизнью.

- Мы долго будем адаптироваться к этому вирусу. Нам надо приучаться с ним жить. Носить маски, перчатки, обеззараживать пакеты. Это войдет в норму нашей жизни. Перестать ходить больными на работу. Ответственность за себя и за своих близких должна быть первостепенной. Надо еще немного потерпеть, сейчас лето, хорошая погода. Надо стараться гулять, дышать воздухом, расхаживаться, это не возбраняется, но при соблюдении дистанции, и в случае недомогания вызывать скорую помощь, - сказала Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU