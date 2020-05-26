2020-05-26T10:43:27+03:00
Общество

Сотрудники еще одного омского ресторана разделись, чтобы им разрешили работать

Они присоединились к челленджу #голыйголод
Анна МИКУЛА
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К челленджу присоединился ресторан «Где же кролик».К челленджу присоединился ресторан «Где же кролик».Фото: Instagram.com
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Сотрудники еще одного омского ресторана «Где же кролик», позиционирующего себя как семейное заведение, разделись ради челленджа #голыйголод. Обнаженные молодые люди в черных медицинских масках прикрываются только транспарантом с соответствующей надписью, а девушки – руками в резиновых перчатках.

Напомним, акция проходит по всей стране. Таким способом рестораторы пытаются привлечь внимание к бедственному положению, в котором оказались из-за пандемии коронавируса и объявленного режима полной самоизоляции.

krolik.omskkrolik.omsk
Челлендж #голыерестораныкогдаконец
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– Посыл простой: мы хотим работать, мы скучаем по нашим гостям, по запахам приготовленных блюд, по дегустациям, по аромату свежемолотого кофе и сладкому запаху десертов. Затяжное сидение без работы, помноженное на неизвестность – пугает! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты? Мы долго молчали, но сил больше нет, – написали сотрудники ресторана в своем посте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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