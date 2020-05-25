В Омске треть работников общественного транспорта сидят без работы

25 Май 2020 2020-05-25T13:08:46+03:00

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Ситуация с коронавирусом больно бьет по транспортным предприятиям. Ранее жаловались на снижение доходов частные перевозчики. Теперь - муниципальные. По словам директора департамента транспорта Александра Вялкова, их доходы снизились на 70%.

Из-за сокращения количества маршрутов треть сотрудников транспортных предприятий сидят без работы. Ситуация с коронавирусом сильно ударила по их доходам.

- Доходы уменьшились больше чем на 70 %. Предприятия не сидят на месте, проводят масштабную работу по оптимизации затрат. Если в обычное время работу предприятия обеспечивали почти 4 тысячи человек, то на сегодняшний день это количество не дотягивает даже до тысячи, - рассказал Александр Вялков.

В департаменте транспорта добавили:

- Транспортные предприятия оптимизируют свои затраты, но без увольнений. Поскольку выпуск транспорта в начале апреля был значительно сокращен, часть сотрудников, в основном водители и кондукторы на смены не выходили, а сотрудники чьё личное присутствие не обязательно на предприятии - переведены на удалённую работу. Отметим, что зарплаты за вынужденные выходные работникам выплачиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU