«Сидят на бетоне»: В омском парке лебедей привезли на грязный пруд

25 Май 2020 2020-05-25T11:53:48+03:00

Птицы отказываются плавать в неочищенной воде и вынуждены сидеть у спуска к водоему

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Неравнодушные омичи заметили неприятную картину в главном омском парке. Туда завезли новых лебедей, и птицы оказались в бедственном положении.

– Привезли лебедей в парк им. 30-летия ВЛКСМ, воду не почистили, бедные лебеди не плавают, а сидят круглосуточно на бетоне. Верю в силу интернета и надеюсь, что воду им почистят, – рассказывает в соцсетях анонимный очевидец.

В администрации города, которая курирует городские парки уже прокомментировали ситуацию.

– Данная пара лебедей – всем известные Руслан и Пелагея, которые жили в парке и в прошлом году, сейчас находятся на ферме, – сообщает пресс-служба мэрии. –

На маленький пруд их заселяли с целью посмотреть, как животным понравится новая территория. Менее чем через неделю размещения стало понятно, что маленький пруд не подходит для птиц. Сейчас лебеди прекрасно себя чувствуют, находятся в безопасности. А под их размещение готовится место на большом пруду.

Отметим, сейчас парки закрыты для посещения и полюбоваться лебедями омичи смогут по окончанию режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU