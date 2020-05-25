В Омске снова объявляют штормовое предупреждение
В этом году в Омской области май выдался не только аномально жарким, но и крайне переменчивым. Так после стоящего сейчас в регионе зноя ожидается существенное снижение температуры воздуха. Вместе с этим будет дуть сильный ветер – по шкале Бофорта он квалифицируется уже как штормовой.
– По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 мая по Омской области местами ожидаются дожди, грозы, сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с, – предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Призываем жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.
В Омской области ожидаются гроза и сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU