В Омске снова объявляют штормовое предупреждение

25 Май 2020 2020-05-25T11:12:31+03:00

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В этом году в Омской области май выдался не только аномально жарким, но и крайне переменчивым. Так после стоящего сейчас в регионе зноя ожидается существенное снижение температуры воздуха. Вместе с этим будет дуть сильный ветер – по шкале Бофорта он квалифицируется уже как штормовой.

– По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 мая по Омской области местами ожидаются дожди, грозы, сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с, – предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Призываем жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/781004" frameborder="0"></iframe> В Омской области ожидаются гроза и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU