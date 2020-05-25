2020-05-25T11:12:31+03:00
Общество

В Омске снова объявляют штормовое предупреждение

После жары на регион налетит шквалистый ветер [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В этом году в Омской области май выдался не только аномально жарким, но и крайне переменчивым. Так после стоящего сейчас в регионе зноя ожидается существенное снижение температуры воздуха. Вместе с этим будет дуть сильный ветер – по шкале Бофорта он квалифицируется уже как штормовой.

– По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 мая по Омской области местами ожидаются дожди, грозы, сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с, – предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Призываем жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.

В Омской области ожидаются гроза и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Восточной роще Омска вырубят 200 деревьев
«Сил уже не оставалось»: На видео попало спасение омича, тонувшего в Иртыше
Появилось видео, как из-за тополиного пуха горит территория омской школы
Регоператор «Магнит» рассказал, как организовать вывоз мусора из дачного товарищества
В Омске треть работников общественного транспорта сидят без работы
«Сидят на бетоне»: В омском парке лебедей привезли на грязный пруд
9 млн рублей получили омские больницы от Региональной Ассоциации врачей
В Омске снова объявляют штормовое предупреждение
Стало известно, где поставят современные видеокамеры, которые будут штрафовать омичей
Деятельность «Росводоканал Омск» соответствует международным стандартам
Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в закрытой на карантин деревни под Омском
Домашний адрес - природная здравница
Омский вуз в формате виртуальной реальности
«Должно быть точно не 10-15 тысяч как сейчас»: Глава омского минздрава назвала «адекватную зарплату» врачей
Инструкция для омичей: как оплатить ЖКУ не выходя из дома
«Ростелеком» подключил к беспроводному интернету более двухсот населенных пунктов Омской области
Найди свой замок
Какую одежду носить этим летом
Призвание сильных и мужественных…
В Октябрьском, Центральном и Советском округах пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Жительница Омской области закопала своего мертвого ребенка в огороде
«Обрушения кровли не было»: В мэрии Омска так объяснили ситуацию с рухнувшим потолком в жилом доме
Держит цены мебельная фабрика «Алладин» - это кредо успешного бизнеса
Свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где самые опасные районы
«Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области подписали график погашения задолженности за газ теплоснабжающими организациями в 2020 году