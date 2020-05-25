Стало известно, где поставят современные видеокамеры, которые будут штрафовать омичей

25 Май 2020 2020-05-25T11:03:35+03:00

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Новый комплекс фото и видеофиксации заработает осенью на въездах у моста имени 60-летия ВЛКСМ. Сразу 4 камеры будут ловить нарушителей правил дорожного движения в Омске. Лихачам будут приходить письма счастья.

Власти готовы заплатить за них более 5 миллионов рублей. Именно на такую сумму размещен аукцион на сайте госзакупок. Какие именно нарушения будет улавливать камеры, пока не сообщается. Ранее на этот мост уже устанавливали камеры. Они появились на мосту в 2018 году. Они следят за скоростным режимом омских автолюбителей.

За лето подрядчик должен будет настроить новые комплексы фото и видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU