Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в закрытой на карантин деревни под Омском
В Омской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли целый населенный пункт. Речь идет о деревне Стародубка Калачинского района.
Как рассказали «Комсомолке» местные жители, сейчас среди них известно о семерых зараженных. По их утверждению, инфекцию в деревню привезла соседка, которая работает медсестрой в районном центре.
В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что ограничительные меры в Стародубке введены с 22 мая и продлятся они до тех пор, пока не минует опасность дальнейшего распространения COVID-19 за пределы деревни.
Напомним, в Калачинске и нескольких селах этого района сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом. Очаг заражения был в местной ЦРБ. где заразились сразу несколько медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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