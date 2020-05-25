Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в закрытой на карантин деревни под Омском

25 Май 2020 2020-05-25T10:48:31+03:00

В Роспотребнадзоре также рассказали, как долго продлится карантин

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В Омской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли целый населенный пункт. Речь идет о деревне Стародубка Калачинского района.

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, сейчас среди них известно о семерых зараженных. По их утверждению, инфекцию в деревню привезла соседка, которая работает медсестрой в районном центре.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что ограничительные меры в Стародубке введены с 22 мая и продлятся они до тех пор, пока не минует опасность дальнейшего распространения COVID-19 за пределы деревни.

Напомним, в Калачинске и нескольких селах этого района сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом. Очаг заражения был в местной ЦРБ. где заразились сразу несколько медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU