2020-05-25T10:25:33+03:00
Общество

«Должно быть точно не 10-15 тысяч как сейчас»: Глава омского минздрава назвала «адекватную зарплату» врачей

Министр высказалась о зарплатах медиков
Станислав МУХИН
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Министр высказалась о зарплатах медиков.Министр высказалась о зарплатах медиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Глава омского минздрава Ирина Солдатова во время рабочей поездки по Омской области затронула больную тему - уровень зарплат врачей. Министр признала, что суммы доходов у медиков не высокие. И назвала адекватную, по ее мнению, зарплату.

- Да, в зависимости от стажа, категории, количества населения цифра может варьироваться, но это должно быть точно не 10-15 тысяч рублей, как сегодня. Адекватная планка – 25-29 тыс. рублей, - сказала министр Ирина Солдатова. - Особая история с младшим персоналом – переименовать санитарок в уборщиц и не доплачивать даже до уровня МРОТ – это недопустимо! Буду разговаривать с финансистами, с коллегами из правительства Омской области. Ситуацию нужно менять.

Чиновница также признала, что для врачей важны и другие критерии: жилищные и бытовые условия, а также инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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