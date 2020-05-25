2020-05-25T09:45:52+03:00
Происшествия

Жительница Омской области закопала своего мертвого ребенка в огороде

Сельчанка решила родить дома, чтобы сэкономить на проезде
Анна МИКУЛА
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Все произошло в этом маленьком селе на севере Омской области. Фото: omskmap.ruВсе произошло в этом маленьком селе на севере Омской области. Фото: omskmap.ru
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35-летняя жительница одного отдаленных сел Знаменского района на севере Омской области решила покаяться соседке. Она рассказала ошарашенной женщине, что в огороде возле дома закопала своего ребенка. 8 мая сельчанка родила мертвого младенца и решила особенно не хлопотать с похоронами. А потом ее начала мучить совесть. Узнавшая обо всем соседка обратилась к правоохранителям

Выяснилось, что у женщины из этой истории уже есть пятилетняя дочь. Вместе со своей мамой и ребенком сельчанка живет в частном доме. Их село всего на несколько дворов находится на окраине Знаменского района. Так что добраться в местную ЦРБ – это целое приключение. Доехать можно только на машине или на попутке. Дорога туда и обратно вместе с посещением врача занимает весь день и стоит по местным меркам очень дорого.

Сельчанка объяснила следователю, что живет без мужа. Ездить в больницу ей было просто некогда и не на что. Поэтому она решила родить дома и не становиться на учет по беременности. По ее словам, все шло хорошо до того момента, пока не начались роды.

– По предварительным данным, ребенок действительно появился на свет мертвым, – пояснила официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – На трупе нет никаких следов того, что смерть ребенка носила криминальный характер. По факту случившегося начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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