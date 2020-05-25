2020-05-25T08:49:43+03:00
Происшествия

«Обрушения кровли не было»: В мэрии Омска так объяснили ситуацию с рухнувшим потолком в жилом доме

О ЧП сообщила местная жительница
Анна МИКУЛА
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Фото: «Омск ВК»Фото: «Омск ВК»
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Инцидент случился в Ленинском округе. В расположенной там старой двухэтажке обрушился потолок подъезда.Тревогу забила местная жительница Анастасия Борисенко. По словам женщины, их дом был признан аварийным еще в 2016 году. На тот момент износ здания составлял 70%. Но несмотря на то, что вся конструкция уже тогда держалась на честном слове, его расселение без объяснения причин перенесли с 2019 на 2024 год.

– Ситуация набирает обороты каждый день! Сначала обрушился потолок в подъезде (это я не говорю про фасад дома, где куски вываливаются насквозь в квартиру), теперь обрушился потолок в квартире на 2 этаже! – пожаловалась в соцсетях омичка. – В доме проживают двое деток с бабушкой и дедушкой. У нас тоже детвора – маленькой 7 месяцев. В Ленинской администрации отказали, сказали денег нет. Управляющая компания пришла, сняла все на видео, составила акт и тоже сказала, что это не в их компетенции. Соседи начали делать перекрытия сами.

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Омск ВК»

Этим инцидентом уже заинтересовалась областная прокуратура.

– В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов власти по соблюдению прав граждан, – сообщает пресс-служба ведомства. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также правовую оценку случившемуся по статье «Халатность» намерены провести в региональном Следственном комитете.

А в мэрии объяснили ЧП так:

– По результатам визуального обследования специалистами администрации Ленинского округа на этом доме выявлено, что фактов обрушения кровли не было, на месте ведутся ремонтные работы силами собственников одной из квартир на втором этаже («домкратили» чердачные перекрытия в квартире из-за чего межэтажные перекрытия: пол, потолок этажа ниже провисли), – заявили в пресс-службе омской мэрии. – Управляющая организация проводит детальное обследование и составит акт, вопрос находится на контроле администрации города Омска. Отметим, по Жилищному кодексу до предоставления собственникам нового жилого помещения в рамках реализации Программы, обязанность поддерживать дом в пригодном для проживания состоянии лежит на собственниках помещений. По заявлению от собственников, администрация города может предоставить временное маневренное жилье до переселения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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