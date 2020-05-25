Свежая карта распространения коронавируса в Омской области: Где самые опасные районы

25 Май 2020 2020-05-25T07:33:45+03:00

Чаще всего болеют, конечно, коронавирусом в Омске. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Количество выявленных случаев в регионе уже перевалило за 1 000

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В Омской области продолжается распространения коронавируса. В последние недели среднесуточное число пациентов с COVID-19 резко выросло. В омском минздраве как раз прогнозировали пик пандемии на конец мая, но о выходе на плато в регионе пока говорить рано. Омичи задаются вопросом, где самые опасные районы и риск заразиться коронавирусом самый высокий.

За последние сутки заразились 59 человек.

- География новых случаев выглядит так: Омск – 50, Калачинский район – 4, в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском – по 1.

Под домашним наблюдением врачей находятся 3 672 человек, 22 190 сняты с карантинного учета. Ведется работа по забору и обработке анализов. По итогам выходных цифра произведенных исследований достигла 105 302, - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU