2020-05-25T07:18:45+03:00
Общество

В Омской области из-за коронавируса закрыли на карантин целую деревню

Местные жители рассказывают, что даже не могут купить лекарство
Анна МИКУЛА
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В Калачинском районе произошла серьезная вспышка коронавируса.В Калачинском районе произошла серьезная вспышка коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В неприятную ситуацию попали жители небольшой деревни Стародубка Калачинского района. Около 500 человек оказались полностью отрезаны от мира из-за того, что там началась вспышка коронавируса.

– На всех выездах стоят машины полиции и ни кого не пропускают! – рассказывает в соцсетях местная жительница Надежда Шульга. – Говорят, что закрыли на карантин! Но никакой официальной информации не было! Нас никто не предупреждал и не информировал. Что нам делать? Сказали, что справки с работы недействительны! Мы не единственная деревня, в которой есть заболевшие COVID19, но почему-то закрыли именно нас! Не выпускают ни на работу, ни по каким-то своим личным делам – даже в аптеку за лекарствами, если они необходимы! Что делать в этой ситуации?

ИСТОЧНИК KP.RU

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