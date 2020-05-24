На видео попало, как в омском «Ашане» забил фонтан

24 Май 2020 2020-05-24T18:13:15+03:00

Потоки воды с потолка лились на посетителей и товар [видео]

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Напомним, торгово-развлекательный центр «Мега» закрыт уже почти два месяца из-за пандемии коронавируса и объявленного в регионе режима полной готовности. В довершение всех бед сегодня, 24 мая, часть здания еще залило водой.

Инцидент произошел в гипермаркете «Ашан». Из-за того, что там продают продукты, это единственный магазин во всем комплексе, которому разрешено работать.

Судя по видео, выложенному в паблик «Инцидент Омск», там образовался настоящий фонтан. Потоки воды лились с потолка прямо на сотрудников и посетителей и затапливали товар.

Горожане в комментариях строят догадки, что же там могло произойти. Одни считают, что прорвало водопровод. Другие уверены, что сработала система пожаротушения. Официального комментария, что же там случилось на самом деле, пока нет.

Фонтан в Ашане .Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU